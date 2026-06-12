США та Іран можуть підписати тимчасову угоду вже наступного тижня — ЗМІ

США та Іран наблизилися до укладення тимчасової угоди, яка передбачатиме продовження перемир’я між сторонами та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За даними агентства, документ можуть підписати вже наступного тижня на полях саміту G7, який відбудеться з 15 по 17 червня в Евіані у Франції. Як один із можливих майданчиків для церемонії підписання розглядається Женева.

Президент США Дональд Трамп заявив, що на можливому підписанні його представлятимуть віцепрезидент Джей Ді Венс і спеціальний посланник Стів Віткофф.

Реклама

Реклама

Згідно з проєктом домовленостей, сторони можуть продовжити чинне перемир’я приблизно на два місяці та розпочати подальші переговори щодо ядерної програми Ірану. Водночас Іран має відновити повноцінну роботу Ормузької протоки, а США — скасувати блокаду іранських портів.

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що остаточної домовленості поки не досягнуто, однак підтвердили прогрес у переговорах останніми днями. Іранське державне агентство IRNA повідомило, що проєкт документа майже завершений і очікує на остаточне схвалення керівництва країни.

Bloomberg зазначає, що угода ще має отримати схвалення верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї.

Новини про можливе врегулювання конфлікту вже вплинули на світові ринки. Після заяв Трампа про скасування запланованих ударів по Ірану ціни на нафту почали знижуватися. Вартість нафти Brent 12 червня впала більш ніж на 3%, опустившись нижче 88 доларів за барель.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової енергетичної торгівлі. Через неї зазвичай проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

За інформацією Bloomberg, після початку конфлікту Іран фактично обмежив рух через протоку, використовуючи безпілотники та ракети проти суден. Хоча останніми тижнями кількість кораблів у регіоні зросла, вона все ще залишається значно нижчою за довоєнний рівень.

Джерела агентства також повідомляють, що США та їхні союзники планують відновити звичний рівень судноплавства через Ормузьку протоку приблизно протягом місяця після підписання угоди. Однією з перешкод можуть стати морські міни, які, за оцінками західних партнерів, могли бути встановлені Іраном під час конфлікту.