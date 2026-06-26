ЧС-2026: визначили ще п’ятьох учасників плейоф і чотири пари наступного раунду

На чемпіонаті світу-2026 з футболу завершилися матчі третього туру у групах D та F. За їхніми підсумками визначилися ще п’ять учасників плейоф турніру, а також сформовано вже чотири пари наступного раунду, повідомляє Суспільне Спорт.

Перед заключним туром у цих групах лише збірна США гарантувала собі вихід у плейоф. Водночас Туреччина та Туніс уже втратили шанси продовжити боротьбу, тоді як решта команд зберігали турнірну інтригу.

У групі D другим учасником плейоф стала Австралія. В останньому турі австралійці зіграли внічию з Парагваєм — 0:0 — і фінішували другими.

Реклама

Реклама

Для Австралії це другий поспіль вихід у плейоф чемпіонату світу. На ЧС-2022 команда дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася майбутньому чемпіону світу Аргентині. Загалом Австралія втретє в історії подолала груповий етап — раніше це також вдавалося їй у 2006 році.

Парагвай після нічиєї з Австралією набрав 4 очки, але поки залишається за межами плейоф через різницю м’ячів -2. Натомість Боснія і Герцеговина з групи B, яка також має 4 очки, вже пройшла далі завдяки кращій різниці м’ячів.

В іншому матчі групи D Туреччина вирвала перемогу над США з рахунком 3:2. Попри це турецька збірна завершила турнір на останньому місці в групі з 3 очками. США, які достроково гарантували плейоф, залишилися першими у квартеті.

Підсумкова таблиця групи D: США — 6 очок, Австралія — 4, Парагвай — 4, Туреччина — 3.

У групі F до плейоф вийшли одразу три команди — Нідерланди, Японія та Швеція.

Нідерланди виграли групу після перемоги над Тунісом з рахунком 3:1. Нідерландська збірна продовжила серію виходів у плейоф чемпіонатів світу на турнірах, у яких бере участь: починаючи з 2010 року команда проходила щонайменше до чвертьфіналу.

Японія та Швеція зіграли внічию — 1:1. Цей результат дозволив японцям фінішувати другими, а шведам — пройти далі з третього місця завдяки нульовій різниці м’ячів.

Японія втретє поспіль подолала груповий етап чемпіонату світу. На двох попередніх мундіалях команда вилітала в 1/8 фіналу.

Швеція вийшла у плейоф уперше за вісім років. На своєму попередньому чемпіонаті світу у 2018 році шведи дійшли до чвертьфіналу.

Підсумкова таблиця групи F: Нідерланди — 7 очок, Японія — 5, Швеція — 4, Туніс — 0.

Після цього ігрового дня на ЧС-2026 сформовано вже чотири пари плейоф:

Південна Африка — Канада, 28 червня, 22:00;

Бразилія — Японія, 29 червня, 20:00;

Нідерланди — Марокко, 30 червня, 04:00;

США — Боснія і Герцеговина, 2 липня, 03:00.

Також до плейоф чемпіонату світу вже вийшли Мексика, Швейцарія, Австралія, Німеччина, Кот-д’Івуар, Швеція, Франція, Норвегія, Аргентина та Колумбія.