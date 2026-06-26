Номер телефону і одноразовий пароль: НБУ оновив правила платежів через термінали

В Україні з 26 червня набрала чинності постанова Національного банку №67, яка змінює правила проведення готівкових платежів через платіжні термінали. Один із ключових пунктів документа — вимога фіксувати повний номер мобільного телефону платника під час внесення готівки через ПТКС.

Йдеться про операції, коли платник ініціює внесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування для подальшого зарахування коштів на рахунки.

Згідно з новими правилами, надавач платіжних послуг або його комерційний агент має забезпечити введення платником повного номера мобільного телефону у форматі +380. Саме на цей номер має надсилатися одноразовий пароль або повідомлятися код через телефонний дзвінок.

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Після цього платник повинен підтвердити операцію з внесення готівки на екрані термінала за допомогою отриманого одноразового пароля.

НБУ також зобов’язав надавачів платіжних послуг фіксувати повний номер мобільного телефону платника у квитанції, якщо операція підтверджується через SMS-код або телефонний дзвінок.

Крім того, інформація про такі операції має зберігатися в операційно-обліковій системі. Зокрема, має фіксуватися код операції, номер телефону платника, дата й час здійснення платежу, а також дата й час надсилання або передавання одноразового пароля.

Окремо Нацбанк заборонив приховувати номер телефону платника в реквізиті квитанції будь-якими символами, які не відповідають даним, введеним платником на екрані термінала.

Надавач платіжних послуг або комерційний агент не має права провести операцію, якщо вимоги щодо введення номера телефону, перевірки його належності платнику та підтвердження платежу не виконані.

Водночас нові вимоги щодо повного номера мобільного телефону не застосовуються до низки платежів через термінали. Серед винятків — сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Також винятки передбачені для оплати житлово-комунальних послуг, фіксованого телефонного зв’язку, телебачення, інтернету та охорони.

Не поширюється ця вимога і на оплату залізничних квитків, проїзду в міському та приміському транспорті, маршрутних пасажирських перевезень, а також поповнення проїзних і транспортних карт.

Окремий виняток стосується оплати послуг мобільного зв’язку — у межах одного надавача платіжних послуг і в сумі до 500 гривень на один номер мобільного телефону або особовий рахунок у мобільного оператора протягом календарного місяця.

Крім того, вимога не застосовується до внесення готівки через термінал для поповнення рахунку, до якого випущено платіжний інструмент, якщо номер картки зчитується технічними засобами ПТКС, а платник проходить автентифікацію через PIN-код, одноразовий пароль від емітента або підтвердження в платіжному застосунку.

У постанові також передбачено зміни, пов’язані з діяльністю банків фінансової інклюзії та організацією касової роботи. Вони мають працювати в межах обмеженої банківської ліцензії та дотримуватися вимог НБУ щодо оформлення касових документів і проведення касових операцій.