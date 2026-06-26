У Харкові напали з ножем на військових ТЦК: один загинув, ще один поранений

У Харкові під час заходів з оповіщення військовозобов’язаних стався напад на військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Один військовий загинув, ще один перебуває в лікарні, повідомив Харківський обласний ТЦК та СП.

За даними ТЦК, інцидент стався під час виконання військовослужбовцями службових обов’язків.

Після того як старший групи оповіщення, військовослужбовець Збройних Сил України, представився громадянину, той раптово напав на нього та інших військових із ножем.

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Унаслідок нападу поранення отримали двоє військовослужбовців.

Одного з них прооперували, зараз він перебуває в лікарні.

Життя іншого військового врятувати не вдалося. У ТЦК повідомили, що він помер, попри проведені реанімаційні заходи.

Після нападу чоловік утік. Наразі його розшукують.

Правоохоронці проводять заходи для встановлення місцеперебування нападника та притягнення його до відповідальності.

У Харківському обласному ТЦК та СП висловили співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого військовослужбовця.