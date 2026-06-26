Міноборони оголосило нову масштабну закупівлю далекобійних 155-мм пострілів

Міністерство оборони розпочинає закупівлю нової масштабної партії 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, далекобійні 155-мм артилерійські постріли залишаються одним із головних запитів фронту.

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На завдання Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель ДОТ оголошує новий конкурентний тендер на закупівлю таких боєприпасів.

До участі можуть долучитися всі виробники та постачальники, продукція яких відповідає визначеним вимогам.

З міркувань безпеки процедура проходитиме в закритому середовищі.

Федоров наголосив, що новий тендер є продовженням системної реформи оборонних закупівель.

За його словами, оборонні закупівлі поступово переводять на конкурентні тендерні процедури, щоб створити прозорі правила, мінімізувати корупційні ризики та ефективніше використовувати бюджетні кошти.

Першим результатом такого підходу стала найбільша закупівля Агенцією далекобійних 155-мм артилерійських пострілів.

Конкурентний тендер дозволив зекономити понад 16% очікуваної вартості закупівлі. Завдяки цьому вдалося додатково закупити ще десятки тисяч пострілів для Сил оборони.

Федоров зазначив, що мета Міноборони — поступово переводити на конкурентні тендерні процедури всі категорії оборонних закупівель, де це можливо.

За його словами, це дозволить ефективніше використовувати кошти держави, мінімізувати корупційні ризики та забезпечувати Сили оборони більшою кількістю необхідного озброєння.

Деталі щодо участі в тендері доступні на сайті Агенції оборонних закупівель ДОТ.