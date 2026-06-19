На виставці в Парижі показали українські безпілотники з дальністю до 2700 км

Українська компанія Fire Point представила на міжнародній оборонній виставці Eurosatory у Парижі лінійку ударних безпілотників і ракетних систем, продемонструвавши зразки в натуральну величину, повідомляє radar.rp.pl.

Серед новинок був ударний дрон дальнього радіуса дії FP-2 в оновленій версії. Після модернізації він отримав нове крило з інтегрованим паливним баком, що, за даними компанії, дозволило збільшити дальність польоту до 370 км при бойовій частині масою 200 кг або до 700 км при бойовій частині вагою 105 кг.

Компанія також повідомила про модернізацію дрона FP-1, дальність якого, за заявленими характеристиками, зросла приблизно з 1650 до 2700 км. В обох системах впроваджено алгоритми штучного інтелекту для підтримки керування польотом.

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На виставці також продемонстрували FP-5 Flamingo — ракету, розроблену Milanion Group Ltd. та вироблену Fire Point. За інформацією компанії, вона має довжину близько 13 метрів, розмах крил 7 метрів, вагу до 6 тонн та бойову частину масою 1150 кг. Заявлена дальність ураження становить до 3000 км.

Окрім цього, були представлені макети двох балістичних ракет. FP-7 створена на базі зенітної ракети та, за даними виробника, здатна доставляти бойову частину масою 150 кг на відстань до 200 км. Більш потужна FP-9 має заявлену дальність 855 км і може нести бойову частину масою до 800 кг.

Під час виставки Fire Point підписала меморандум про співпрацю щодо інтеграції радарів протиповітряної оборони німецької компанії Hensoldt із власними ракетами FP-7.X.

У компанії заявили, що дрони FP-1, FP-2 і FP-5 вже застосовуються в бойових умовах. Водночас у публікації зазначається, що масштаби виробництва викликають дискусії. Зокрема, минулого року компанія повідомляла про намір найближчим часом випускати 210 ракет FP-5 щомісяця, однак станом на зараз, за наведеними даними, загальне виробництво таких виробів не досягло 200 одиниць.

Також повідомляється про можливі технічні труднощі, зокрема щодо фактичної дальності польоту окремих систем, яка може бути меншою за заявлені характеристики.