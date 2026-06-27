У Волгограді “Фламінго” атакували підприємство, яке виробляє установки для “Ярсів” та “Іскандерів”

У Волгограді після нічної атаки дим піднявся над територією військового заводу «Титан-Барикади», повідомляє ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз кадрів очевидців.

За даними видання, у ніч на 27 червня жителі Волгоградської області повідомляли про вибухи та пожежу під час української атаки.

OSINT-аналітик ASTRA встановив, що дим піднімається з території підприємства АТ «ФНПЦ “Титан-Барикади”».

Реклама

Реклама

CEO Fire Point Денис Штілерман опублікував відео з пусками українських крилатих ракет великої дальності «Фламінго».

«Волгоград зустрічає сезонну міграцію фламінго з України. Далі буде…» — написав він.

Волгоград зустрічає сезонну міграцію фламінго з України. Далі буде… pic.twitter.com/yChQJobawp — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) June 27, 2026

«Титан-Барикади» — російське підприємство оборонної промисловості, яке спеціалізується на артилерійській та ракетній техніці. Воно входить до держкорпорації «Роскосмос» і є одним із ключових та найбільш засекречених підприємств російського ОПК.

На заводі, зокрема, створюють, випробовують і виробляють пускові ґрунтові установки та агрегати для стратегічних ракетних комплексів «Ярс», «Тополь-М» і перспективного «Сармата». Також там виробляють самохідні пускові установки оперативно-тактичних комплексів «Іскандер-М», важкі артилерійські системи великого калібру, морські артилерійські установки та берегові протикорабельні комплекси.

Через російське вторгнення в Україну підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, США, Канади, Японії та низки інших країн.

Водночас місцева влада Волгоградської області заявила, що внаслідок атаки постраждали 10 людей.

За її даними, пошкоджено виробничі об’єкти одного з підприємств Волгограда у Краснооктябрському районі. Усіх постраждалих направили до лікарні швидкої допомоги для оцінки ступеня ушкоджень.

Медики попередньо зазначають, що загрози життю немає. Локальні займання, за даними адміністрації області, оперативно ліквідували.