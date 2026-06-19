Росіяни двічі за день вдарили по Краматорську: двоє загиблих і шестеро поранених

Російські війська 19 червня двічі обстріляли Краматорськ. Внаслідок атак загинули дві жінки, ще шестеро людей зазнали поранень.

Перший удар стався близько 11:30. Під обстріл потрапив багатоквартирний спальний район міста. Загинула жінка 1948 року народження.

Також поранення дістали жінка 1938 року народження та двоє чоловіків 1956 і 1983 років народження. Повідомлялося, що їхній стан є важким.

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Близько 12:15 російські війська завдали повторного удару по СТО та автомийці. Внаслідок атаки загинула жінка 1984 року народження.

Поранення також дістав хлопець 2007 року народження. Йому надають медичну допомогу.

Згодом начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що кількість жертв зросла до двох загиблих і шести поранених.

«Вдруге за день місто потрапило під обстріл приблизно опівдні — і цей обстріл подвоїв кількість загиблих і поранених. Щодо обсягів матеріальної шкоди — їх наразі уточнюємо», — зазначив Філашкін.

Він також заявив, що росіяни ведуть цілеспрямований терор проти цивільних, і закликав жителів не нехтувати заходами безпеки.