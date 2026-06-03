Троє людей загинули після авіаудару по Краматорську

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Правоохоронці закликали жителів Краматорська та інших населених пунктів Донецької області не наражати себе на небезпеку та евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Як повідомили в Національній поліції, наразі відомо про щонайменше трьох загиблих мирних жителів. Ще четверо людей дістали поранення та отримали медичну допомогу.