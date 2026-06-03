Троє людей загинули після авіаудару по Краматорську

Російські війська вдень 3 червня завдали авіаудару по житловому кварталу Краматорська Донецької області.
За попередніми даними, для атаки окупанти використали керовану авіаційну бомбу.
Як повідомили в Національній поліції, наразі відомо про щонайменше трьох загиблих мирних жителів. Ще четверо людей дістали поранення та отримали медичну допомогу.
Допомогу постраждалим на місці надавали парамедики поліції.
На місцях влучань працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, патрульні поліцейські, парамедики та представники військової адміністрації.
Правоохоронці закликали жителів Краматорська та інших населених пунктів Донецької області не наражати себе на небезпеку та евакуюватися до більш безпечних регіонів України.