На Тернопільщині шукали останки жертв Волинської трагедії: масового поховання не знайшли

На території колишнього села Пужники на Тернопільщині завершився новий етап пошукових досліджень, повідомили в Українському інституті національної пам’яті.

Роботи проводили з 22 по 25 червня 2026 року в межах нинішнього села Садове Коропецької селищної громади Чортківського району.

Метою експедиції був пошук останків мешканців села, які трагічно загинули у лютому 1945 року.

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Протягом чотирьох днів фахівці заклали близько 50 розвідкових траншей, однак масового захоронення не виявили.

Під час робіт знайшли окремі фрагменти дерев’яної труни, ґудзики та ймовірні фрагменти взуття. Це може вказувати на одиночне цивільне поховання у труні, не пов’язане з трагічними подіями лютого 1945 року.

Пошукові дослідження проводилися на виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті.

Роботи виконувало ТОВ «Спеціалізована установа “Волинські старожитності”» за участі польських фахівців — співробітників Поморського медичного університету в Щецині, представників фундації «Свобода і Демократія» та Інституту національної пам’яті Республіки Польща.

Фахівці комунального підприємства «Пам’ять» з Івано-Франківщини з ініціативи Українського інституту національної пам’яті забезпечували фаховий нагляд і консультаційну підтримку під час досліджень.

В УІНП нагадали, що під час попередніх ексгумаційних робіт у квітні-травні 2025 року було знайдено рештки 42 людей та здійснено забір ДНК для ідентифікації.

Результатів ДНК-аналізу, який проводить польська сторона, наразі ще немає.