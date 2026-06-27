Повітряні сили втратили МіГ-29, пілот катапультувався

У ніч на 27 червня 2026 року Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29 на Полтавщині, повідомили в Управлінні комунікацій командування Повітряних Сил ЗС України.
Літак виконував бойове завдання, коли з ним було втрачено зв’язок.
У Повітряних силах підтвердили втрату винищувача.
Український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу.
Там він проходить обстеження та отримує необхідну допомогу.
Причини та обставини втрати літака з’ясовуються.