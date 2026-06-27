Повітряні сили втратили МіГ-29, пілот катапультувався

У ніч на 27 червня 2026 року Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29 на Полтавщині, повідомили в Управлінні комунікацій командування Повітряних Сил ЗС України.

Літак виконував бойове завдання, коли з ним було втрачено зв’язок.

У Повітряних силах підтвердили втрату винищувача.

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Український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу.

Там він проходить обстеження та отримує необхідну допомогу.

Причини та обставини втрати літака з’ясовуються.