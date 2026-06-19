        Суспільство

        РФ атакувала Україну 90 дронами: ППО знешкодила 79 цілей

        Галина Шподарева
        19 Червня 2026 09:09
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        Мобільна вогнева група / Фото: НГУ
        Мобільна вогнева група / Фото: НГУ

        У ніч на 19 червня російські війська атакували Україну 90 ударними та імітаційними безпілотниками різних типів. Станом на ранок сили протиповітряної оборони знешкодили 79 російських дронів.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 18 червня росіяни атакували Україну 90 ударними БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас”, “Бандероль” та дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське ТОТ АР Крим.

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        Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 79 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання дев’яти ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.


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