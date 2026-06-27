У Польщі затримали українця через нібито погрози президенту Навроцькому

У польському місті Зелена Гура затримали 36-річного українця через нібито погрози в інтернеті президенту Польщі Каролю Навроцькому, пише Polsat News.

За даними видання, поліція отримала матеріал із розмовою, опублікованою в інтернеті, під час якої нібито лунали погрози на адресу польського президента.

Представниця місцевої поліції Анна Баран повідомила, що після цього співробітники кримінальної поліції негайно встановили місце перебування чоловіка.

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Українця затримали 26 червня.

Наступного дня його доставили до прокуратури.

У поліції зазначають, що чоловікові, ймовірно, буде висунуто звинувачення в образі конституційного органу Республіки Польща у зв’язку з погрозами на адресу президента.

Як пише Polsat News, така дія є порушенням статті 226 Кримінального кодексу Польщі.

Вона карається штрафом або позбавленням волі строком до двох років.

Інші ЗМІ про цей інцидент наразі не повідомляють, поліція також не публікувала офіційного релізу.

Сам Кароль Навроцький чи його канцелярія поки не реагували на це повідомлення.