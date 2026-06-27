Україна відкриває міжнародні грантові конкурси для defense tech

Уряд запровадив єдиний порядок і правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій у межах Brave International, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Рішення стосується вже анонсованих і майбутніх міжнародних ініціатив, зокрема UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany і Brave Lithuania.

За словами Свириденко, це дає «зелене світло» для швидкого запуску спільних грантових конкурсів у межах цих програм.

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Участь у конкурсах зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій.

Загальний бюджет перших міжнародних програм та інструментів підтримки в межах Brave International уже становить понад 100 млн євро.

Напрям Brave International має три ключові завдання: пошук нових технологій і продуктів під актуальні потреби українського фронту, залучення додаткового фінансування для українських оборонних стартапів, а також поглиблення співпраці з інноваційними екосистемами партнерів.

Також програма має сприяти глибшій інтеграції українського defense tech у глобальний ринок оборонних технологій.

Brave International передбачає створення спільних грантових фондів на засадах рівних внесків України й країни-партнера.

Також йдеться про паритетні наглядові ради та експертні комісії для прозорого розгляду й фахової оцінки заявок.

Подаватися на конкурси зможуть як українські заявники, так і закордонні компанії.

Програма передбачає обов’язкове тестування й перевірку всіх розробок в Україні на чинній платформі Test in Ukraine.

Завдяки запровадженому порядку кластер оборонних технологій Brave1 запустить перші спільні міжнародні конкурси вже найближчим часом.