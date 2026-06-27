Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: є загиблий і поранений

На Дніпропетровщині внаслідок російських ударів загинув чоловік, ще один, 21-річний, постраждав, повідомили у ДСНС.

Протягом дня окупанти понад 40 разів атакували два райони області.

На Нікопольщині під ворожими ударами були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади.

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Внаслідок атак загинув чоловік, ще один дістав поранення.

Рятувальники надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до лікарні.

Також пошкоджені АЗС, підприємство, вантажні автомобілі та мікроавтобуси.

На Синельниківщині ворожих атак зазнали Українська та Покровська громади.

Там виникли пожежі у приватному житловому будинку та на полі з пшеницею.

Усі займання, спричинені російськими ударами, рятувальники ліквідували.