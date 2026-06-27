NYT: журналісти CNN готуються до масштабних змін після злиття з CBS News

Журналісти CNN готуються до однієї з наймасштабніших трансформацій в історії телеканалу через корпоративне злиття, яке може поставити мережу під той самий контроль, що й CBS News, пише The New York Times.

За даними видання, Девід Еллісон, який контролює Paramount — власника CBS, може завершити купівлю материнської компанії CNN вже наступного місяця. Сума угоди оцінюється у 111 млрд доларів.

Еллісон публічно не розкривав, які саме плани має щодо CNN. Водночас у редакції телеканалу занепокоєні його близькістю до президента США Дональда Трампа та ймовірністю того, що частину нагляду за CNN він може передати Барі Вайс.

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Вайс очолила CBS News після того, як Еллісон придбав Paramount минулого року. До цього вона майже не мала досвіду у телевізійному мовленні.

За даними NYT, її робота в CBS News супроводжувалася хаотичними змінами. Нещодавно вона звільнила керівництво флагманської програми «60 Minutes». Кілька кореспондентів, яких звільнили з ефіру, згодом звинуватили її в редакційному втручанні. Сама Вайс це заперечує.

Джерела видання стверджують, що Еллісон і його команда розглядають можливість поставити Вайс на чолі CNN. Водночас канал значно більший за CBS News і є важливим прибутковим активом.

За інформацією NYT, найбільша зірка CNN Андерсон Купер говорив колегам, що не хоче працювати під керівництвом Вайс. Купер перетинався з нею в CBS як кореспондент «60 Minutes» і залишив цю програму навесні після 20 років роботи.

Один із варіантів, який розглядає Еллісон, — поєднати Вайс із більш досвідченим телевізійним керівником, який міг би відповідати за технічні та фінансові аспекти роботи мережі.

Нинішній виконавчий директор CNN Марк Томпсон поки не отримував від команди Еллісона інформації про свою роль після злиття. За даними джерел NYT, він нещодавно заявив представникам Paramount, що не ділитиме нагляд за CNN з іншим керівником.

Paramount об’єднується з Warner Bros. Discovery, якій належать CNN, HBO та інші активи. Об’єднання CBS News і CNN може стати однією з найбільших консолідацій у новинній індустрії за десятиліття.

Еллісон в інтерв’ю заявляв, що хоче, аби його новинні мережі апелювали до «середніх 70%» американців. Також він стверджував, що редакційна незалежність CNN «абсолютно буде збережена».

Водночас NYT зазначає, що Еллісон неодноразово демонстрував прихильність до Трампа під час розбудови своєї медійної імперії. У квітні він організував вечерю у Вашингтоні на честь президента, коли адміністрація Трампа вирішувала, чи не заперечувати проти його придбання Warner Bros. Discovery.

Також цього місяця Еллісон відвідав разом із Трампом турнір UFC у Білому домі.

Міністр оборони США Піт Гегсет у березні заявляв, що з нетерпінням чекає на нову власність CNN, додавши: «Що швидше Девід Еллісон візьме під контроль цю мережу, то краще».

За даними NYT, відносини Еллісона з Трампом викликали занепокоєння серед кореспондентів і співробітників CNN.

На тлі наближення злиття офіс керівниці CNN, відповідальної за ефірні таланти, Емі Ентеліс у Мангеттені перетворився на місце, куди ведучі та кореспонденти приходять висловити свої тривоги щодо майбутніх змін.

Головний вашингтонський ведучий CNN Джейк Таппер цієї весни зустрічався з Еллісоном у Лос-Анджелесі. Представники обох відмовилися повідомити, що саме вони обговорювали.

Технологічна журналістка Кара Свішер, яка регулярно з’являється на CNN, заявила NYT, що не продовжить працювати з телеканалом, якщо Еллісон призначить когось замість Марка Томпсона на найвищу керівну посаду.

Тривога щодо майбутнього CNN стала помітною і під час зібрання співробітників в Атланті на вшанування пам’яті засновника CNN Теда Тернера, який помер у травні.

Наприкінці церемонії онук Тернера Джон Р. Сейдел III заявив, що його дід не мовчав би на тлі дедалі більших поглинань у медіаіндустрії та «вихолощення» відомих новинних програм на кшталт «60 Minutes».

«Він був би першим, хто заговорив би. Особливо зараз, коли сама мережа, яку він побудував, і лідери, які нині обіймають ці посади, стикаються зі схожими загрозами», — сказав Сейдел.