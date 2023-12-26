Юрчишин заявив, що немає потреби закривати Телеграм

Питання Телеграму полягає лише в тому, які джерела будуть читати наші громадяни, який в них рівень критичного мислення та медіаграмотності.

Таку думку висловив народний депутат України з парламентської фракції «Голос», голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в інтерв’ю Укрінформу.

«Дійсно наразі триває дискусія про те, що у Телеграмі публікується велика кількість неперевіреної інформації, і його варто закрити», – зазначив Юрчишин.

Політик підкреслив, що насправді у Телеграмі публікується купа потрібної інформації для суспільства, «починаючи від сповіщення про тривоги, ботів різних компаній, наприклад Нової пошти, державних структур, які допомагають людям здобувати необхідну інформацію, і закінчуючи каналами вищих посадових осіб держави».

За словами Юрчишина, коли українське суспільство буде більш обізнане, медіаграмотне, тоді для нього не буде таких інформаційних загроз із боку РФ, адже люди не будуть вірити у все, що публікується у всесвітньому інформаційному павутинні.

«Це все, як з динамітом, адже Нобель його вигадав не для того, щоб зробити зброю масового знищення, а щоб розвивати гірничу промисловість. Тому інформація – це м’який динаміт. Нею можна вбити, але водночас вона може допомогти. Питання полягає лише в тому, які джерела будуть читати наші громадяни, який в них рівень критичного мислення та медіаграмотності», – наголосив голова парламентського комітету.