Політика

Рада остаточно ухвалила Закон “Про медіа” Верховна Рада ухвалила Закон України “Про медіа”.

Про це народний депутат Ярослав Железняк (парламентська фракція “Голос”) повідомив у Телеграмі. За його словами, за документ проголосували 299 парламентаріїв. Поділитися:



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