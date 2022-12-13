Рада остаточно ухвалила Закон “Про медіа”

Верховна Рада ухвалила Закон України “Про медіа”.
Про це народний депутат Ярослав Железняк (парламентська фракція “Голос”) повідомив у Телеграмі.
За його словами, за документ проголосували 299 парламентаріїв.
Поділитися:
Верховна Рада ухвалила Закон України “Про медіа”.
Про це народний депутат Ярослав Железняк (парламентська фракція “Голос”) повідомив у Телеграмі.
За його словами, за документ проголосували 299 парламентаріїв.
Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал