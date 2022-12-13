Політика

Рада остаточно ухвалила Закон “Про медіа”

13 Грудня 2022 18:11
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закон, медіа

Верховна Рада ухвалила Закон України “Про медіа”.
Про це народний депутат Ярослав Железняк (парламентська фракція “Голос”) повідомив у Телеграмі.

За його словами, за документ проголосували 299 парламентаріїв.


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Рада остаточно ухвалила Закон “Про медіа”
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