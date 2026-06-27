Бескрестнов: Росія здатна роками атакувати Україну дронами і ракетами

Позаштатний радник міністра оборони Сергій Бескрестнов заявив, що керівництво Росії готове вести війну проти України у нинішньому форматі дуже довго.

За його словами, для РФ не є проблемою щомісяця знаходити 30 тисяч людей для відправки на фронт, щоб утримувати лінію бойових дій.

Бескрестнов також зазначив, що знає поточні можливості Росії та масштаби виробництва БПЛА і ракет.

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За його оцінкою, росіяни можуть атакувати Україну дронами й ракетами роками за підтримки Китаю.

Він вважає, що реальна можливість прискорити завершення війни полягає у реакції населення Росії на дії України.

Бескрестнов заявив, що раніше війна для багатьох росіян була «десь далеко», а тепер опинилася поруч.

За його словами, росіянам потрібно пояснювати справжні причини їхніх поточних проблем і шляхи їх усунення.

Він також закликав публікувати більше контенту з РФ у коментарях і публікаціях, щоб населення бачило, до яких проблем у країні призводить війна.

Бескрестнов наголосив, що війна не потрібна більшості жителів Росії і її потрібно завершувати.

«А якщо її не завершити, то надалі зимувати без світла та тепла вже будемо не тільки ми, а й більша частина мешканців середньої смуги Росії», — заявив він.

Радник міністра оборони також додав, що війни бувають різними і не всі вони відбуваються на полі бою.

«Когнітивна війна — одна з них. І ми в Міністерстві оборони знаємо, що це таке», — зазначив Бескрестнов.