Росія має нові проблеми в Криму після ударів України по переправах – британська розвідка

Українські удари по Криму та переправах через Керченську протоку, ймовірно, посилили логістичні проблеми Росії на окупованому півострові, пише Le Monde з посиланням на оцінку британської військової розвідки.

Йдеться про атаки, здійснені в ніч проти 20 червня.

За даними британської розвідки, ці удари були спрямовані по системах протиповітряної оборони, паливних складах, а також по трьох поромах, які забезпечували перевезення транспорту між материковою частиною Росії та Кримом.

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Виведення з ладу трьох поромів, за оцінкою Лондона, майже напевно посилило проблеми з постачанням півострова.

У британській розвідці також вказують на масштабний дефіцит пального та затримки на пунктах переправи.

Після першої атаки України по Кримському мосту у жовтні 2022 року вантажівкам з міркувань безпеки заборонили рухатися мостом. Для таких перевезень Росія використовує пороми.

Нині Кримський міст, за даними розвідки, залишається доступним для легкових автомобілів, автобусів і деяких видів залізничного транспорту.

Україна вже атакувала у березні та квітні 2026 року два залізничні пороми, які Росія використовувала для підтримки військової логістики. За оцінкою Лондона, ці судна, найімовірніше, досі перебувають у ремонті.

Британська розвідка вважає, що Україна поступово посилює удари по російських військових логістичних мережах на окупованих територіях.

Для цього Київ використовує дедалі ширший набір засобів, зокрема ударні дрони та далекобійні боєприпаси.

За оцінкою британської сторони, масштаб українських атак також послаблює російську протиповітряну оборону, зокрема навколо Керченської протоки, яку Москва вважає пріоритетною зоною.

Це може дати Україні більше можливостей для нових ударів по Кримському мосту — стратегічній та символічній для Росії інфраструктурі, яку відкривав Володимир Путін.