Президент Сербії оголосив про дострокові вибори та свою відставку

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що піде у відставку протягом кількох тижнів, пише Reuters.

Про це він сказав у суботу під час провладного мітингу в столиці Сербії Белграді.

«Я буду президентом лише кілька тижнів, а потім піду у відставку», — заявив Вучич своїм прихильникам.

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Він також оголосив про проведення дострокових президентських і парламентських виборів.

Другий і останній президентський мандат Вучича мав завершитися у середині 2027 року.

Александар Вучич став президентом Сербії у 2017 році. До цього він обіймав посаду прем’єр-міністра, а його Сербська прогресивна партія багато років залишається головною політичною силою країни.

Заява Вучича пролунала на тлі тривалих протестів у Сербії, які стали одним із найбільших викликів для його влади за останні роки.

Масові акції почалися після трагедії в Новому Саді, де у листопаді 2024 року на залізничному вокзалі обвалилася бетонна конструкція. Унаслідок цього загинули 16 людей.

Протести, які спершу були пов’язані з вимогами покарати винних у трагедії, згодом переросли у ширший антиурядовий рух.

Учасники акцій звинувачують владу в корупції, неналежному контролі за інфраструктурними проєктами, тиску на медіа та зловживаннях владою. Влада ці звинувачення відкидає.

Однією з головних рушійних сил протестів став студентський рух. Демонстранти вимагали дострокових виборів, прозорого розслідування трагедії в Новому Саді та політичної відповідальності посадовців.

Вучич раніше вже натякав, що вибори можуть відбутися раніше запланованого терміну. Тепер він фактично підтвердив готовність піти з посади достроково.

Водночас залишається незрозумілим, чи означатиме його відставка реальний відхід від влади, чи стане частиною ширшої політичної комбінації перед новими виборами.