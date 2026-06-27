        Політика

        Президент Сербії оголосив про дострокові вибори та свою відставку

        Віктор Алєксєєв
        27 Червня 2026 20:40
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        Президент Сербії Александар Вучич проходить повз почесну варту під час церемонії зустрічі з президентом Грузії Міхеілом Кавелашвілі у Тбілісі, Грузія, 15 червня 2026 року / Фото: Reuters
        Президент Сербії Александар Вучич проходить повз почесну варту під час церемонії зустрічі з президентом Грузії Міхеілом Кавелашвілі у Тбілісі, Грузія, 15 червня 2026 року / Фото: Reuters

        Президент Сербії Александар Вучич заявив, що піде у відставку протягом кількох тижнів, пише Reuters.

        Про це він сказав у суботу під час провладного мітингу в столиці Сербії Белграді.

        «Я буду президентом лише кілька тижнів, а потім піду у відставку», — заявив Вучич своїм прихильникам.

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        Він також оголосив про проведення дострокових президентських і парламентських виборів.

        Другий і останній президентський мандат Вучича мав завершитися у середині 2027 року.

        Александар Вучич став президентом Сербії у 2017 році. До цього він обіймав посаду прем’єр-міністра, а його Сербська прогресивна партія багато років залишається головною політичною силою країни.

        Заява Вучича пролунала на тлі тривалих протестів у Сербії, які стали одним із найбільших викликів для його влади за останні роки.

        Масові акції почалися після трагедії в Новому Саді, де у листопаді 2024 року на залізничному вокзалі обвалилася бетонна конструкція. Унаслідок цього загинули 16 людей.

        Протести, які спершу були пов’язані з вимогами покарати винних у трагедії, згодом переросли у ширший антиурядовий рух.

        Учасники акцій звинувачують владу в корупції, неналежному контролі за інфраструктурними проєктами, тиску на медіа та зловживаннях владою. Влада ці звинувачення відкидає.

        Однією з головних рушійних сил протестів став студентський рух. Демонстранти вимагали дострокових виборів, прозорого розслідування трагедії в Новому Саді та політичної відповідальності посадовців.

        Вучич раніше вже натякав, що вибори можуть відбутися раніше запланованого терміну. Тепер він фактично підтвердив готовність піти з посади достроково.

        Водночас залишається незрозумілим, чи означатиме його відставка реальний відхід від влади, чи стане частиною ширшої політичної комбінації перед новими виборами.


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