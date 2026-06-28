        Спорт

        ЧС-2026: стали відомі всі учасники плейоф і пари 1/16 фіналу

        Сергій Бордовський
        28 Червня 2026 11:32
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        Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду / Фото: REUTERS/Paul Childs
        Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду / Фото: REUTERS/Paul Childs

        На чемпіонаті світу-2026 з футболу завершився груповий етап. За підсумками заключних матчів стали відомі всі учасники плейоф і пари 1/16 фіналу, повідомляє Суспільне Спорт.

        Останні поєдинки групової стадії відбулися у групах J, K та L. Вони остаточно визначили команди, які вийшли у наступний раунд із перших і других місць, а також список найкращих третіх команд.

        У групі J перше місце посіла Аргентина, яка обіграла Йорданію та набрала 9 очок. До плейоф із цього квартету також вийшли Австрія та Алжир. У матчі між собою вони зіграли результативну нічию 3:3, обмінявшись вирішальними голами вже у компенсований час.

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        У групі K Колумбія, яка гарантувала собі вихід у плейоф ще після другого туру, завершила груповий етап нічиєю з Португалією — 0:0 — і виграла квартет.

        До наступного раунду з цієї групи також вийшли Португалія та ДР Конго. Конголезці в останньому турі перемогли Узбекистан 3:1 і вперше в історії пробилися до плейоф чемпіонату світу.

        У групі L переможцем стала Англія. Хорватія у матчі за друге місце обіграла Гану 2:1, однак ганці також продовжать виступи на турнірі — як одна з найкращих третіх команд.

        Отже, з груп J, K та L у плейоф вийшла максимально можлива кількість збірних — по три з кожного квартету. Першою командою, якій не вистачило результату для проходу з третього місця, став Іран.

        До плейоф ЧС-2026 вийшли:

        • Група A: Мексика, Південна Африка
        • Група B: Швейцарія, Канада, Боснія і Герцеговина
        • Група C: Бразилія, Марокко
        • Група D: США, Австралія, Парагвай
        • Група E: Німеччина, Кот-д’Івуар, Еквадор
        • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція
        • Група G: Бельгія, Єгипет
        • Група H: Іспанія, Кабо-Верде
        • Група I: Франція, Норвегія, Сенегал
        • Група J: Аргентина, Австрія, Алжир
        • Група K: Колумбія, Португалія, ДР Конго
        • Група L: Англія, Хорватія, Гана

        Перший матч 1/16 фіналу відбудеться вже у неділю, 28 червня: Канада зіграє проти Південної Африки.

        Усі пари 1/16 фіналу ЧС-2026:

        • 28 червня, 22:00 — Канада — Південна Африка
        • 29 червня, 20:00 — Бразилія — Японія
        • 29 червня, 23:30 — Німеччина — Парагвай
        • 30 червня, 04:00 — Нідерланди — Марокко
        • 30 червня, 20:00 — Кот-д’Івуар — Норвегія
        • 1 липня, 00:00 — Франція — Швеція
        • 1 липня, 04:00 — Мексика — Еквадор
        • 1 липня, 19:00 — Англія — ДР Конго
        • 1 липня, 23:00 — Бельгія — Сенегал
        • 2 липня, 03:00 — США — Боснія і Герцеговина
        • 2 липня, 22:00 — Іспанія — Австрія
        • 3 липня, 02:00 — Португалія — Хорватія
        • 3 липня, 06:00 — Швейцарія — Алжир
        • 3 липня, 21:00 — Австралія — Єгипет
        • 4 липня, 01:00 — Аргентина — Кабо-Верде
        • 4 липня, 04:30 — Колумбія — Гана

        Після групового етапу на чемпіонаті світу стартує плейоф, де команди вже не матимуть права на помилку: поразка означатиме виліт із турніру.


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