ЧС-2026: стали відомі всі учасники плейоф і пари 1/16 фіналу

На чемпіонаті світу-2026 з футболу завершився груповий етап. За підсумками заключних матчів стали відомі всі учасники плейоф і пари 1/16 фіналу, повідомляє Суспільне Спорт.
Останні поєдинки групової стадії відбулися у групах J, K та L. Вони остаточно визначили команди, які вийшли у наступний раунд із перших і других місць, а також список найкращих третіх команд.
У групі J перше місце посіла Аргентина, яка обіграла Йорданію та набрала 9 очок. До плейоф із цього квартету також вийшли Австрія та Алжир. У матчі між собою вони зіграли результативну нічию 3:3, обмінявшись вирішальними голами вже у компенсований час.
У групі K Колумбія, яка гарантувала собі вихід у плейоф ще після другого туру, завершила груповий етап нічиєю з Португалією — 0:0 — і виграла квартет.
До наступного раунду з цієї групи також вийшли Португалія та ДР Конго. Конголезці в останньому турі перемогли Узбекистан 3:1 і вперше в історії пробилися до плейоф чемпіонату світу.
У групі L переможцем стала Англія. Хорватія у матчі за друге місце обіграла Гану 2:1, однак ганці також продовжать виступи на турнірі — як одна з найкращих третіх команд.
Отже, з груп J, K та L у плейоф вийшла максимально можлива кількість збірних — по три з кожного квартету. Першою командою, якій не вистачило результату для проходу з третього місця, став Іран.
До плейоф ЧС-2026 вийшли:
- Група A: Мексика, Південна Африка
- Група B: Швейцарія, Канада, Боснія і Герцеговина
- Група C: Бразилія, Марокко
- Група D: США, Австралія, Парагвай
- Група E: Німеччина, Кот-д’Івуар, Еквадор
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція
- Група G: Бельгія, Єгипет
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде
- Група I: Франція, Норвегія, Сенегал
- Група J: Аргентина, Австрія, Алжир
- Група K: Колумбія, Португалія, ДР Конго
- Група L: Англія, Хорватія, Гана
Перший матч 1/16 фіналу відбудеться вже у неділю, 28 червня: Канада зіграє проти Південної Африки.
Усі пари 1/16 фіналу ЧС-2026:
- 28 червня, 22:00 — Канада — Південна Африка
- 29 червня, 20:00 — Бразилія — Японія
- 29 червня, 23:30 — Німеччина — Парагвай
- 30 червня, 04:00 — Нідерланди — Марокко
- 30 червня, 20:00 — Кот-д’Івуар — Норвегія
- 1 липня, 00:00 — Франція — Швеція
- 1 липня, 04:00 — Мексика — Еквадор
- 1 липня, 19:00 — Англія — ДР Конго
- 1 липня, 23:00 — Бельгія — Сенегал
- 2 липня, 03:00 — США — Боснія і Герцеговина
- 2 липня, 22:00 — Іспанія — Австрія
- 3 липня, 02:00 — Португалія — Хорватія
- 3 липня, 06:00 — Швейцарія — Алжир
- 3 липня, 21:00 — Австралія — Єгипет
- 4 липня, 01:00 — Аргентина — Кабо-Верде
- 4 липня, 04:30 — Колумбія — Гана
Після групового етапу на чемпіонаті світу стартує плейоф, де команди вже не матимуть права на помилку: поразка означатиме виліт із турніру.