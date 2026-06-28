ЧС-2026: стали відомі всі учасники плейоф і пари 1/16 фіналу

На чемпіонаті світу-2026 з футболу завершився груповий етап. За підсумками заключних матчів стали відомі всі учасники плейоф і пари 1/16 фіналу, повідомляє Суспільне Спорт.

Останні поєдинки групової стадії відбулися у групах J, K та L. Вони остаточно визначили команди, які вийшли у наступний раунд із перших і других місць, а також список найкращих третіх команд.

У групі J перше місце посіла Аргентина, яка обіграла Йорданію та набрала 9 очок. До плейоф із цього квартету також вийшли Австрія та Алжир. У матчі між собою вони зіграли результативну нічию 3:3, обмінявшись вирішальними голами вже у компенсований час.

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У групі K Колумбія, яка гарантувала собі вихід у плейоф ще після другого туру, завершила груповий етап нічиєю з Португалією — 0:0 — і виграла квартет.

До наступного раунду з цієї групи також вийшли Португалія та ДР Конго. Конголезці в останньому турі перемогли Узбекистан 3:1 і вперше в історії пробилися до плейоф чемпіонату світу.

У групі L переможцем стала Англія. Хорватія у матчі за друге місце обіграла Гану 2:1, однак ганці також продовжать виступи на турнірі — як одна з найкращих третіх команд.

Отже, з груп J, K та L у плейоф вийшла максимально можлива кількість збірних — по три з кожного квартету. Першою командою, якій не вистачило результату для проходу з третього місця, став Іран.

До плейоф ЧС-2026 вийшли:

Група A: Мексика, Південна Африка

Група B: Швейцарія, Канада, Боснія і Герцеговина

Група C: Бразилія, Марокко

Група D: США, Австралія, Парагвай

Група E: Німеччина, Кот-д’Івуар, Еквадор

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція

Група G: Бельгія, Єгипет

Група H: Іспанія, Кабо-Верде

Група I: Франція, Норвегія, Сенегал

Група J: Аргентина, Австрія, Алжир

Група K: Колумбія, Португалія, ДР Конго

Група L: Англія, Хорватія, Гана

Перший матч 1/16 фіналу відбудеться вже у неділю, 28 червня: Канада зіграє проти Південної Африки.

Усі пари 1/16 фіналу ЧС-2026:

28 червня, 22:00 — Канада — Південна Африка

29 червня, 20:00 — Бразилія — Японія

29 червня, 23:30 — Німеччина — Парагвай

30 червня, 04:00 — Нідерланди — Марокко

30 червня, 20:00 — Кот-д’Івуар — Норвегія

1 липня, 00:00 — Франція — Швеція

1 липня, 04:00 — Мексика — Еквадор

1 липня, 19:00 — Англія — ДР Конго

1 липня, 23:00 — Бельгія — Сенегал

2 липня, 03:00 — США — Боснія і Герцеговина

2 липня, 22:00 — Іспанія — Австрія

3 липня, 02:00 — Португалія — Хорватія

3 липня, 06:00 — Швейцарія — Алжир

3 липня, 21:00 — Австралія — Єгипет

4 липня, 01:00 — Аргентина — Кабо-Верде

4 липня, 04:30 — Колумбія — Гана

Після групового етапу на чемпіонаті світу стартує плейоф, де команди вже не матимуть права на помилку: поразка означатиме виліт із турніру.