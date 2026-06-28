У ніч на 28 червня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У Дарницькому районі столиці внаслідок удару постраждали двоє людей, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

ДСНС та Нацполіція у Києві вилучили бойову частину та безпечні уламки ворожої ракети / Фото: ДСНС

Під час повітряної тривоги він закликав жителів столиці перебувати в укриттях, попередивши, що ворог атакує Київ балістикою.

Спершу Ткаченко повідомив про одну постраждалу людину в Дарницькому районі. Згодом кількість постраждалих зросла до двох.

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Також у Дарницькому районі зафіксували пожежі за кількома адресами.

За даними КМВА, одна пожежа виникла біля житлового будинку. За іншою адресою горіла станція технічного обслуговування, також зайнялася нежитлова будівля.

Інформацію про наслідки атаки та стан постраждалих уточнюють.

Оновлено. У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки по Києву в Дарницькому районі.

Внаслідок удару горів гаражний бокс та автомобілі на відкритій території. Загальна площа пожежі становила 300 кв. м. Рятувальники ліквідували займання.

За іншою адресою працював піротехнічний підрозділ ДСНС. Разом із вибухотехніками поліції Києва фахівці вилучили бойову частину та безпечні уламки ворожої ракети.