Україну атакували “Цирконами”, балістикою і “шахедами”: ППО знешкодила 132 цілі

У ніч на 28 червня Росія атакувала Україну ракетами та 142 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 132 повітряні цілі, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, атака тривала з 18:00 27 червня. Росія застосувала дві протикорабельні ракети “Циркон”/“Онікс” із Курської області, шість балістичних ракет “Іскандер-М”/С-400 із Брянської області, а також 142 ударні БпЛА.

Серед дронів були Shahed, зокрема реактивні, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори типу “Пародія”.

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Запуски безпілотників фіксували з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила одну протикорабельну ракету “Циркон”/“Онікс”, шість балістичних ракет “Іскандер-М”/С-400 та 125 ворожих БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” і дронів інших типів.

Цілі знешкоджували на півночі, півдні та сході країни.

Водночас Повітряні сили зафіксували влучання однієї ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях. Також уламки збитих цілей впали на 13 локаціях.

Станом на ранок атака ще тривала: у повітряному просторі перебували кілька ворожих безпілотників.

У Повітряних силах закликали українців дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Дані щодо наслідків атаки уточнюються.