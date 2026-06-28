Дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові: постраждала жінка

Російський безпілотник атакував Київський район Харкова та влучив у багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Спершу повідомлялося про влучання між сьомим і восьмим поверхами багатоповерхівки.

Згодом Синєгубов уточнив, що БпЛА влучив у фасад житлового будинку на рівні 10 поверху. Внаслідок удару пошкоджено скління вікон.

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За даними ОВА, 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес після атаки дрона. Медики надали їй необхідну допомогу.

На місці працюють екстрені служби.

Харків регулярно зазнає російських атак безпілотниками, ракетами та керованими авіабомбами. Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях під час загрози ударів.