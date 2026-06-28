Зеленський заявив про удари по двох НПЗ у Росії на відстані до 700 км

Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження двох нафтопереробних заводів на території Росії в ніч на 28 червня. За його словами, українські “далекобійні санкції” досягли об’єктів у Краснодарському та Ярославському регіонах РФ.

Зеленський заявив, що День Конституції України українські воїни “почали дуже влучно”.

За словами президента, було уражено НПЗ “Слов’янський” у Краснодарському регіоні. Цей об’єкт розташований приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту.

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Також українські сили, за словами Зеленського, досягли нафтопереробного заводу в Ярославському регіоні РФ. Це приблизно за 700 кілометрів від українського кордону.

Президент наголосив, що Україна продовжує операції, які послаблюють здатність Росії вести війну.

“Кожна наша далекобійна санкція — це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру”, — заявив Зеленський.

Він додав, що Україна й надалі відповідатиме на російський терор, і подякував воїнам за результати, а також усім, хто допомагає Україні.

“Кожен, хто захищає Україну, утверджує і силу Конституції”, — наголосив президент.

Україна регулярно завдає ударів по російській нафтовій інфраструктурі, яку Москва використовує для забезпечення своєї воєнної машини. Під атаками вже неодноразово опинялися НПЗ, нафтобази та інші об’єкти паливно-енергетичного комплексу РФ.