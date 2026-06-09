Prada виходить у космос: бренд показав одяг для астронавтів NASA

Італійський модний дім Prada представив внутрішній шар екіпірування, який використовуватимуть астронавти NASA під час майбутніх польотів на Місяць. Розробку створено у співпраці з американською компанією Axiom Space, яка займається космічною інфраструктурою, повідомляє Reuters.

Новий комплект під назвою Liquid Cooling and Ventilation Garment щільно прилягає до тіла та містить вбудовані вентиляційні трубки, які допомагають регулювати температуру під час роботи в космосі.

Презентація відбулася у магазині Prada на Мангеттені. Директор з маркетингу компанії Лоренцо Бертеллі заявив, що бренд має широкий спектр технологічних можливостей і досвіду, які можуть бути корисними для розробки продуктів для космічних місій.

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Italian fashion house Prada unveiled the inner-layer garment set to be worn by NASA astronauts heading to the moon, underscoring the brand's push to be the first major luxury player to make inroads in the space industry https://t.co/ao24k2CTLm pic.twitter.com/uAR5fcBVns — Reuters (@Reuters) June 9, 2026

Генеральний директор Axiom Space Джонатан Сіртейн зазначив, що необхідні для космічних досліджень технології можуть походити з галузей, які на перший погляд не пов’язані з космосом.

У 2024 році Prada вже представила скафандр, який планується використовувати під час місії Artemis 4 — майбутньої висадки NASA на Місяць, запланованої на 2028 рік.

Експерти вважають, що співпраця Prada з космічною галуззю є спробою бренду вийти за межі традиційної модної індустрії та зайняти позиції на ринку, пов’язаному з космічними подорожами й туризмом. За словами аналітиків, відновлення польотів на Місяць привертає значну увагу громадськості, а люксові бренди прагнуть залишатися помітними та актуальними.

На тлі уповільнення ринку предметів розкоші співпраця з космічною галуззю може стати для Prada новим напрямком розвитку та способом залучення потенційних клієнтів, зацікавлених у майбутніх космічних подорожах.