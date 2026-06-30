Hubble показав “зоряну люстру” за 27 тисяч світлових років від Землі

NASA опублікувало нове зображення космічного телескопа Hubble, на якому видно давнє кулясте зоряне скупчення NGC 6723. Через яскраве сяйво численних зір його також називають Chandelier Cluster — “Скупчення-люстра”. Про це повідомляє NASA.

На цьому знімку, зробленому космічним телескопом Hubble, зображено кульове скупчення NGC 6723, яке називають «Скупчення-люстра» / Фото: ESA/Hubble & NASA, А. Сараджедіні, Г. Піотто

NGC 6723 розташоване на відстані близько 27 тисяч світлових років від Землі в сузір’ї Стрільця. На знімку Hubble скупчення справді нагадує люстру, всипану безліччю вогнів. Утім, кожен такий “вогник” — це окрема зоря.

Кулясті скупчення — це щільно пов’язані гравітацією системи, які можуть містити від десятків тисяч до мільйонів зір. У Чумацькому Шляху відомо понад 150 таких скупчень, хоча частина з них може залишатися невідкритою через пил або надто щільні зоряні поля.

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NGC 6723 належить до найдавніших мешканців нашої галактики. Такі кулясті скупчення часто мають вік понад 10 млрд років, а деякі майже такі ж старі, як сам Всесвіт.

Астрономи вважають, що кулясті скупчення могли бути одними з перших структур, які сформувалися у Чумацькому Шляху. Вони могли виникнути на мільярди років раніше, ніж тонкий диск зір, у якому зараз обертається Сонце.

Раніше дослідники припускали, що всі зорі в одному кулястому скупченні народилися одночасно — під час одного епізоду зореутворення. У такому разі вони мали б бути одного віку та мати однаковий хімічний склад.

Однак спостереження Hubble показали, що історія таких скупчень складніша. Завдяки видимому, ближньому інфрачервоному та ультрафіолетовому світлу телескоп дозволив астрономам побачити тонкі відмінності у складі зір і точніше оцінити їхній вік.

NGC 6723 Hubble вперше детально спостерігав у межах масштабного дослідження 65 кулястих скупчень Чумацького Шляху. Ці дані допомогли вивчати вік таких об’єктів, їхню внутрішню будову та процес, за якого масивні зорі поступово зміщуються до центру скупчення, а менш масивні — дрейфують до його околиць.

Пізніше науковці знову дослідили NGC 6723 за допомогою Hubble, використавши його чутливість до ультрафіолетового світла. Це дозволило виявити хімічні відмінності між зорями скупчення та оцінити різницю у часі їхнього формування.

Для NGC 6723 астрономи знайшли ознаки двох близьких за космічними мірками періодів зореутворення. Другий із них стався протягом 634 млн років після першого.

У NASA пояснюють, що для скупчення віком понад 10 млрд років такий проміжок є відносно коротким. Саме тому дослідження “зоряних люстр” на кшталт NGC 6723 допомагає астрономам краще зрозуміти, як і коли формувалися найдавніші структури нашої галактики.