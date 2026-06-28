У Росії заарештували військового, який після звернення до Путіна попереджав про “бунт армії”

У Росії на 11 діб заарештували учасника війни проти України Олександра Луніна, який записав відеозвернення до Володимира Путіна та попередив про можливий бунт військових. Про це повідомляє The Moscow Times.

Інформація про арешт з’явилася в телеграм-каналі Луніна від імені адміністратора, який назвався “хорошим знайомим сім’ї”.

За його словами, дружина військового Тетяна повідомила, що Луніна “притягнули до адміністративної відповідальності та затримали на 11 днів”. Що саме йому інкримінують, не уточнюється.

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Перед цим дружина Луніна записала відео, у якому розповіла, що в ніч на 27 червня в їхньому будинку в селі Лизинівка Воронезької області пройшов обшук. За її словами, поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, флешки, ноутбуки та інші речі.

Самого Луніна вдома не було: напередодні він поїхав до Москви й перестав виходити на зв’язок. Згодом його дружина видалила відео, а у “ВКонтакте” написала, що він “живий і здоровий” та просив поки нічого не коментувати.

39-річний Лунін опублікував звернення до Путіна 25 червня. У ньому він заявив про нібито тортури та насильство щодо російських солдатів, яких командування карає за відмову виконувати “тупі самогубні” накази або віддавати свої гроші.

За словами Луніна, “десятки, сотні, тисячі” військових можуть утримувати в ямах, а згодом записувати як зниклих безвісти. Незалежного підтвердження цих заяв немає.

У зверненні він вимагав зустрічі з Путіним і можливості виступити в прямому ефірі. Лунін попередив, що якщо цього не станеться, “армія розверне свою зброю проти Кремля”.

За добу ролик набрав близько 12 млн переглядів. У Кремлі після цього заявили, що знають про відеозвернення, але нібито “не встигли з ним ознайомитися”.

У попередніх відео Лунін стверджував, що 24 і 25 червня з ним нібито зустрічалися чиновники, зокрема представники Міноборони РФ та силових структур. За його словами, вони нібито передали йому повідомлення для президента Росії.

Водночас військовий не пояснив, чому саме його могли обрати для такої “місії”. Він також заявляв, що не є “лідером повстання”, а лише передає повідомлення.

“Я передаю повідомлення, не більше того. Я не лідер повстання”, — заявляв Лунін.

В іншому ролику він наголошував, що “це не блеф”, і стверджував, що якщо з ним або його родиною щось станеться, це нібито стане “сигналом для початку дій”.

Публічні заяви Луніна з’явилися на тлі дедалі частіших повідомлень про конфлікти всередині російської армії, скарги мобілізованих і контрактників на командування, а також практику покарань військових, які відмовляються виконувати накази на фронті.