Спека до +38 накриє Україну на початку тижня: де буде найгарячіше

Новий тиждень в Україні почнеться зі спеки, яка вже зайшла в країну. У понеділок, 29 червня, найвища температура очікується в західних областях — до +33…+38 градусів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На півночі, у центрі та на півдні України вдень прогнозують +29…+33 градуси, місцями повітря прогріється до +35.

У східних областях спека буде дещо стриманішою: там очікується +27…+29 градусів.

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Опади 29 червня на більшості території України малоймовірні. Лише ввечері локальні грозові дощі можливі на Закарпатті, Волині та Сумщині.

У Києві понеділок також буде спекотним. За прогнозом Діденко, вдень у столиці температура підніметься до +33 градусів, опадів не очікується.

Послаблення спеки синоптикиня прогнозує впродовж 2–3 липня. У цей період в Україну зайде атмосферний фронт, який принесе зливи та грози.

За такої погоди варто уникати тривалого перебування на сонці в найспекотніші години дня, пити достатньо води та уважніше ставитися до самопочуття дітей, літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.