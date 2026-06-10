Повернення на Місяць наближається: NASA назвало екіпаж місії Artemis III

NASA оголосило склад екіпажу місії Artemis III, яка має стартувати у 2027 році та стане одним із найскладніших випробувань у сучасній історії пілотованої космонавтики. Політ стане важливим етапом підготовки до висадки людей на південному полюсі Місяця у 2028 році.

Як повідомили в NASA, до основного складу екіпажу Artemis III увійшли астронавти Ренді Бреснік, Лука Пармітано, Андре Дуглас і Френк Рубіо. Резервним членом команди призначено астронавта Боба Хайнса.

Місія передбачає запуск корабля Orion за допомогою надважкої ракети SLS із Космічного центру Кеннеді у Флориді. Після виходу на навколоземну орбіту екіпаж вперше відпрацює зближення та стикування з випробувальними версіями місячних посадкових модулів, які розробляють компанії Blue Origin та SpaceX.

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У NASA зазначили, що місія включатиме серію складних випробувань, зокрема перевірку взаємодії між Orion та посадковими апаратами, тестування програмного забезпечення, систем зв’язку та двигунів.

Керівник NASA Джаред Айзекман назвав Artemis III черговим важливим кроком на шляху повернення людства на Місяць.

«Artemis III продемонструє силу американських інновацій та міжнародного партнерства, коли ми випробовуватимемо складні операції зі стикування та зближення і розвиватимемо технології, які одного дня дозволять людству вирушити ще далі в Сонячну систему», — заявив він.

Особливістю місії стане участь представника Європейського космічного агентства. Італійський астронавт Лука Пармітано став першим представником ESA, якого включили до екіпажу програми Artemis.

Наразі NASA продовжує підготовку до польоту. Цього літа інженери планують завершити з’єднання модулів корабля Orion та інтегрувати систему стикування, яка вперше вирушить у космос. Також триває підготовка ракети SLS та випробування теплового захисту космічного корабля.

Очікується, що екіпаж проведе в космосі близько двох тижнів. Після завершення всіх тестів Orion повернеться на Землю та приводниться у Тихому океані, де астронавтів зустрінуть команди NASA та ВМС США.

У NASA підкреслили, що Artemis III стане важливим кроком до реалізації довгострокової програми освоєння Місяця та майбутніх пілотованих польотів на Марс.