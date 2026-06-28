США та Іран знову обмінялися ударами: Ормузька протока опинилася на межі нової ескалації

США завдали нових ударів по Ірану після атаки безпілотника на торговельне судно під прапором Панами в Ормузькій протоці. За кілька годин Тегеран заявив про удари у відповідь по американських базах у Бахрейні та Кувейті, пише BBC.

Це вже друга серія взаємних атак за добу, попри меморандум про взаєморозуміння щодо припинення бойових дій, який США та Іран підписали менш ніж два тижні тому.

У ніч на неділю Центральне командування США заявило, що американські сили вдарили по 10 цілях на території Ірану у відповідь на “тривалу агресію” проти торговельного судноплавства в Ормузькій протоці.

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За даними CENTCOM, цілями стали скупчення військової техніки, системи зв’язку, об’єкти протиповітряної оборони та сховища іранських безпілотників.

Президент США Дональд Трамп заявив, що удари стали відповіддю на “неодноразові порушення” Іраном угоди про припинення вогню.

“Американські літаки щойно завдали ударів по іранських сховищах ракет і безпілотників, а також по прибережних радіолокаційних станціях за повторне порушення угоди про припинення вогню”, — написав Трамп у Truth Social.

Він також пригрозив, що Вашингтон може перейти до жорсткішої військової відповіді, якщо Іран продовжить атаки.

У CENTCOM заявили, що Іран мав шанс дотриматися домовленостей, але відмовився від нього після удару безпілотника по танкеру M/T Kiku під прапором Панами.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про атаки на американські військові об’єкти в Кувейті та Бахрейні. Іранське агентство Tasnim повідомило, що йдеться про базу Алі Аль-Салем у Кувейті та об’єкти П’ятого флоту США в порту Салман у Бахрейні.

У КВІР заявили, що найближчими днями американські бази в регіоні переживуть “пекло”.

Повідомлень про загиблих або поранених серед американського персоналу наразі не надходило. Джерело Reuters зазначило, що ситуація продовжує розвиватися.

Новий виток ескалації почався після атаки іранського безпілотника 25 червня на вантажне судно M/V Ever Lovely під прапором Сінгапуру. Тегеран пояснював свої дії тим, що судно нібито використовувало несанкціонований маршрут через води Перської затоки.

Після цього США завдали ударів по іранських військових цілях, а Іран атакував базу ВМС США в Бахрейні. Наступним кроком став удар по танкеру M/T Kiku, на який Вашингтон відповів новою нічною авіаатакою.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон прагнув дотримуватися домовленостей, але вважатиме Іран відповідальним за відновлення конфлікту.

“Іран підписав угоду про припинення вогню. Ми її дотримувалися. Якщо у них є розбіжності щодо того, як застосовується меморандум про взаєморозуміння, вони можуть просто підняти слухавку і зателефонувати. Але на насильство буде дана відповідь”, — написав Венс у X.

США та Іран домовилися про припинення військових дій 17 червня в межах меморандуму про взаєморозуміння. Документ, серед іншого, передбачав, що Іран має докласти зусиль для безпечного проходу торговельних суден протягом 60 днів.

Ормузька протока є одним із ключових морських маршрутів для постачання нафти й газу з країн Перської затоки. Її блокування або нестабільність у регіоні одразу впливають на світові ціни на енергоносії.

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого рух через протоку фактично був паралізований, що спричинило різкий стрибок цін на нафту та перебої з постачанням окремих товарів, зокрема добрив.

Після підписання меморандуму ціни на нафту почали знижуватися і до кінця тижня повернулися до довоєнних значень. Однак новий обмін ударами знову ставить під загрозу стабільність одного з найважливіших морських шляхів світу.