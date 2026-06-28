З-під завалів у Запоріжжі дістали жінку і дитину: внаслідок авіаудару загинула людина, 14 поранені

У Запоріжжі внаслідок російської атаки 28 червня загинула одна людина, ще 14 дістали поранення. Рятувальники дістали з-під завалів жінку та дитину, повідомили в ДСНС.

Росія вдарила по житлових будинках у Запоріжжі / Фото: ДСНС

За даними рятувальників, удень російські війська завдали авіаційних ударів по одному з районів обласного центру.

Внаслідок влучання травмовано двох дітей, вісьмох жінок та чотирьох чоловіків. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

Реклама

Реклама

Надзвичайники врятували з-під завалів жінку та дитину.

За попередніми даними, під завалами може перебувати ще одна людина. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи, інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Через атаку частково зруйновані житлові будинки та пошкоджені сусідні оселі. Подальшого займання в будинках не сталося.

Крім того, горів гараж з автомобілем усередині. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 25 кв. м.

Також пошкоджень зазнали розташовані поруч споруди та багатоквартирний будинок.

Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, серед них — троє дітей.

На місці працюють усі екстрені служби.

Раніше начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що після ранкового удару по Запоріжжю до медиків продовжували звертатися постраждалі. Спершу було відомо про 11 поранених, серед них двоє дітей.