Два НПЗ, залізничний міст і “Титан-Барикади”: Генштаб розкрив результати ударів по РФ

У ніч на 28 червня Сили оборони України завдали ударів по двох нафтопереробних заводах у Росії, які були задіяні в забезпеченні окупаційної армії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, йдеться про ураження нафтопереробного заводу “Слов’янський” у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ.

На цьому об’єкті зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

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У Генштабі зазначили, що НПЗ “Слов’янський” належить ТОВ “Славянск ЭКО” і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії.

Також Сили оборони вчергове уразили Ярославський нафтопереробний завод у Ярославлі.

За даними військових, там також зафіксовано влучання в об’єкт із подальшим задимленням на території підприємства. Ступінь збитків уточнюється.

Ярославський НПЗ, відомий як “Славнефть-ЯНОС”, є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Його проєктна потужність становить 15 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне пальне, а також інші нафтопродукти, які мають важливе значення для військової логістики держави-агресора.

Окрім того, українські сили уразили залізничний міст у районі Ічок у тимчасово окупованому Криму. За даними Генштабу, окупанти використовували його для перекидання військ та їх забезпечення.

Також було уражено склад боєприпасів російських військ у районі Амвросіївки Донецької області. Результати цих ударів уточнюються.

Окремо в Генштабі повідомили про підтверджені результати удару українських ракет по промисловому комплексу “Титан-Барикади” у Волгограді.

За результатами аналізу даних, підтверджено влучання у три цехи підприємства. На об’єкті виникла пожежа, а в двох цехах зафіксовано часткові руйнування.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу Росії та припинення її збройної агресії проти України.