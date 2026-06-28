Удар КАБами по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до двох, 16 людей поранені

У Запоріжжі зросла кількість жертв і постраждалих після російського удару керованими авіабомбами. Станом на зараз відомо вже про двох загиблих і 16 поранених.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, внаслідок атаки загинула 53-річна жінка. Дані ще однієї загиблої особи наразі встановлюються.

Реклама

Реклама

Кількість поранених також збільшилася — медична допомога знадобилася вже 16 людям. Інформація про наслідки удару уточнюється.

Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Раніше місцева влада повідомляла про постраждалих і руйнування після влучань у місті.