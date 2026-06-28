        Суспільство

        Удар КАБами по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до двох, 16 людей поранені

        Сергій Бордовський
        28 Червня 2026 16:14
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        У Запоріжжі вже двоє загиблих після атаки КАБами / Фото: ДСНС
        У Запоріжжі вже двоє загиблих після атаки КАБами / Фото: ДСНС

        У Запоріжжі зросла кількість жертв і постраждалих після російського удару керованими авіабомбами. Станом на зараз відомо вже про двох загиблих і 16 поранених.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        За його словами, внаслідок атаки загинула 53-річна жінка. Дані ще однієї загиблої особи наразі встановлюються.

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        Кількість поранених також збільшилася — медична допомога знадобилася вже 16 людям. Інформація про наслідки удару уточнюється.

        Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Раніше місцева влада повідомляла про постраждалих і руйнування після влучань у місті.


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