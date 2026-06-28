Yandex почав приховувати військові об’єкти в Росії: журналісти знайшли 119 “замазаних” зон

На російських картах Yandex Maps виявили 119 замаскованих ділянок у західній частині Росії. Майже всі ці місця пов’язані з армією, військовою промисловістю або стратегічною інфраструктурою РФ, повідомляє шведське видання SVT Verifierar.

Журналісти SVT разом із данським DR, норвезьким NRK та литовським Delfi дослідили, які саме об’єкти приховані за розмитими зонами на супутникових знімках Yandex.

За даними розслідування, серед замаскованих об’єктів — підприємства військово-промислового комплексу, сховища, пов’язані з ядерною інфраструктурою, а також об’єкти, які мають значення для російської воєнної логістики. У матеріалі зазначається, що серед таких місць трапляються і менш очевидні об’єкти, зокрема магазин білизни.

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Yandex є найбільшою пошуковою системою в Росії та, як Google, Bing і Apple, має власний картографічний сервіс із супутниковими знімками. Такі компанії можуть розмивати чутливі об’єкти на запити державних органів.

За даними SVT, ще у 2018 році на картах Yandex всередині Росії не було “замазаних” зон. Ситуація змінилася відносно недавно.

Одним із ключових моментів стало рішення московського суду від 24 грудня 2024 року. Тоді Yandex зобов’язали приховати Рязанський нафтопереробний завод після того, як його кілька разів атакувала Україна. Прокуратура заявляла, що знімки підприємства на Yandex Maps робили його “надзвичайно вразливим” для ударів.

Журналісти використали інструмент аналізу супутникових знімків у західній частині Росії та виявили 119 замаскованих ділянок. На 31 із них розташовані підприємства, пов’язані з виробництвом російської зброї.

Підполковник і викладач військової стратегії Шведського оборонного університету Йоган Хуовінен пояснив SVT, що таке розмиття має ускладнити Україні вибір цілей для ударів.

За його словами, під час визначення цілей аналізують типи будівель, антени та інше технічне обладнання на об’єктах. Росія, ймовірно, намагається не надавати таку інформацію у відкритому доступі.

Водночас експерти зазначають, що метод може мати зворотний ефект. Американський фахівець із ядерної зброї Метт Корда назвав це “ефектом Стрейзанд” — коли спроба приховати інформацію лише привертає до неї ще більше уваги.

На його думку, цензура супутникових знімків не варта зусиль, оскільки аналітики можуть використовувати інших постачальників зображень, а держави-противники мають власні військові супутники для спостереження.

SVT звернулося по коментар до Yandex, а також до російського Міністерства промисловості й торгівлі, яке було залучене до судового процесу проти компанії. Відповіді журналісти не отримали.