У Калінінграді в рекламі служби за контрактом використали зображення Навального

Калінінградський філіал вербувального центру «Родина героїв» опублікував у «ВКонтакте» рекламу служби за контрактом із зображенням, схожим на російського опозиціонера Олексія Навального.

Першим на публікацію звернув увагу журналіст Олег Кашин.

У рекламі були дві картинки, згенеровані штучним інтелектом. На одній політик зображений у військовій формі з автоматом, на іншій — з ключами від квартири.

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У дописі обіцяли квартиру в Калінінграді, автомобіль Lada Vesta та дохід «від 7 мільйонів рублів на рік».

Видання «Вот Так» зв’язалося з представницею вербувального центру. Вона заперечила, що на зображенні був Навальний.

«Це не Навальний. Там показана людина, яка біжить допомагати батьківщині. Рандомна людина. Схожий, мабуть», — сказала співробітниця.

Пізніше представник «Родини героїв» підтвердив «Агентству», що зображення Навального потрапило в рекламу помилково. Це пояснили невдалою роботою маркетолога.

Після цього публікацію видалили.

У лютому цього року Смольнінський районний суд Санкт-Петербурга заарештував трьох учасників акції пам’яті Олексія Навального за статтею про демонстрацію екстремістської символіки.

Двох із них покарали за фотографію політика, попри те що МВС і Мін’юст РФ заявляли, що зображення Навального не належить до екстремістської символіки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олексій Навальний неодноразово виступав проти війни, називав її «несправедливою та агресивною» і закликав росіян виходити на антивоєнні акції.

16 лютого 2024 року ФСВП повідомила про смерть Навального у виправній колонії №3 у селищі Харп. Пізніше уряди п’яти країн заявили, що причиною смерті політика стало отруєння епібатидином.