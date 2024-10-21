Дружина Навального заявила про намір балотуватись на посаду президента РФ

Вдова Олексія Навального Юлія Навальна, заявила про намір балотуватися на посаду президента РФ, після того, як Володимир Путін піде з посади.

Про це вона розповіла в інтерв’ю BBC.

Презентуючи мемуари свого чоловіка під назвою “Патріот”, які той писав перед смертю, Юлія Навальна підтвердила свої плани, заявивши, що коли прийде час, “візьме участь у виборах як кандидат”.

За її словами, це рішення є однозначним, оскільки вона продовжуватиме боротьбу її чоловіка за демократію в Росії.

Навальна зазначила, що усвідомлює ризики, пов’язані з поверненням до Росії, де їй наразі загрожує арешт за звинуваченням в екстремізмі. Вона підкреслила, що повернеться додому лише після залишення Володимиром Путіним посади. “Мій політичний опонент — Володимир Путін. І я зроблю все, щоб його режим впав якомога швидше”, — додала вдова опозиціонера.