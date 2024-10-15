Політика

Донька Навального отримала роботу у передвиборчому штабі Камали Гарріс
15 Жовтня 2024 07:45
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вибори, навальний, сша
Олексій Навальний з донькою Дар'єю / Фото: dasha_navalnaya / Instagram

Донька покійного російського опозиціонера Олексія Навального Дарія працює у передвиборчому штабі кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.

Про це повідомляє видання The Times.

Згідно з її профілем на LinkedIn, з серпня Навальна працює штатним менеджером кампанії Камали Гарріс у Філадельфії. Її позиція позначена як “Field Organizer”, що означає координатор роботи з волонтерами. У межах своєї діяльності Навальна також займається зв’язками з громадськістю, мобілізацією виборців та організацією роботи штабу. Її основне місце роботи — відділення виборчого штабу в штаті Пенсільванія.

Як зазначає видання, Пенсільванія є одним із ключових штатів для президентських виборів у США. Це один з “хитких” штатів, де результати голосування можуть бути вирішальними, а підтримка виборців для Камали Гарріс і Дональда Трампа там майже рівна, за даними соцопитувань.


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