Сили оборони уразили три мости, склад і пункти управління окупантів

Сили оборони України 28 червня та в ніч на 29 червня уразили низку важливих військових цілей російських окупантів.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, удари завдали в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.

Зокрема, уражено автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині.

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За даними Генштабу, ці об’єкти противник використовував для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

Результати ураження наразі уточнюються.

Крім того, українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новосвітлівки Луганської області.

Також під удари потрапили три пункти управління БпЛА противника у районах Гуляйполя Запорізької області, Тьоткіного Курської області РФ та Бахмута на Донеччині.

Окремо уражено пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби російських військ у районі Великої Новосілки Донецької області.

У Генштабі також повідомили, що за результатами додаткового аналізу даних підтверджено ураження двох об’єктів противника в районі населеного пункту Миняєво Московської області РФ. Ці об’єкти забезпечували військовий зв’язок.

За даними Генштабу, 26 червня на території цих об’єктів було знищено одну будівлю. Ще одна будівля отримала значні пошкодження з частковим руйнуванням.