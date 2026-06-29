Драма на Вімблдоні: Хвалінська травмувала щиколотку на матчболі й поступилася

Польська тенісистка Мая Хвалінська завершила виступ в одиночному розряді на Вімблдоні.
Як повідомляє BTU, фіналістка Ролан Гаррос поступилася у стартовому матчі кваліфаєрці з Таїланду Мананчаї Савангкев.
Матч завершився з рахунком 6:2, 5:7, 2:6.
У другому сеті Хвалінська вела 5:2, однак не змогла довести партію до перемоги.
На матчболі польська тенісистка послизнулася під час розіграшу та травмувала праву щиколотку.
Для Савангкев ця перемога стала дебютною в основній сітці турніру Grand Slam.
Також тайська тенісистка здобула найрейтинговішу перемогу у своїй кар’єрі.