        Спорт

        Драма на Вімблдоні: Хвалінська травмувала щиколотку на матчболі й поступилася

        Віктор Алєксєєв
        29 Червня 2026 16:35
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        Мая Хвалінська / Фото: BTU
        Мая Хвалінська / Фото: BTU

        Польська тенісистка Мая Хвалінська завершила виступ в одиночному розряді на Вімблдоні.

        Як повідомляє BTU, фіналістка Ролан Гаррос поступилася у стартовому матчі кваліфаєрці з Таїланду Мананчаї Савангкев.

        Матч завершився з рахунком 6:2, 5:7, 2:6.

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        У другому сеті Хвалінська вела 5:2, однак не змогла довести партію до перемоги.

        На матчболі польська тенісистка послизнулася під час розіграшу та травмувала праву щиколотку.

        Для Савангкев ця перемога стала дебютною в основній сітці турніру Grand Slam.

        Також тайська тенісистка здобула найрейтинговішу перемогу у своїй кар’єрі.


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