Драма на Вімблдоні: Хвалінська травмувала щиколотку на матчболі й поступилася

Польська тенісистка Мая Хвалінська завершила виступ в одиночному розряді на Вімблдоні.

Як повідомляє BTU, фіналістка Ролан Гаррос поступилася у стартовому матчі кваліфаєрці з Таїланду Мананчаї Савангкев.

Матч завершився з рахунком 6:2, 5:7, 2:6.

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У другому сеті Хвалінська вела 5:2, однак не змогла довести партію до перемоги.

На матчболі польська тенісистка послизнулася під час розіграшу та травмувала праву щиколотку.

Для Савангкев ця перемога стала дебютною в основній сітці турніру Grand Slam.

Також тайська тенісистка здобула найрейтинговішу перемогу у своїй кар’єрі.