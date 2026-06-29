У Чопі знайшли закопане тіло немовляти

У Чопі Закарпатської області правоохоронці виявили тіло півторамісячної дитини, закопане на присадибній ділянці біля приватного будинку.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, обставини смерті немовляти встановлюють за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури.

Про зникнення дитини правоохоронцям повідомили працівники місцевої служби у справах дітей. Вони перевіряли умови проживання старшого сина 39-річної жінки.

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Під час спілкування із сусідами з’ясувалося, що кілька місяців тому жінка народила дівчинку. Водночас пояснити, де перебуває дитина, вона не змогла.

За попередніми даними прокуратури, жінка народила дитину у березні цього року, однак свідоцтво про народження не оформила.

Як наразі стверджує підозрювана, через кілька тижнів після народження дівчинка померла після падіння. До медиків жінка не зверталася.

Під час першочергових слідчих дій вона вказала місце, де було закопане тіло дитини. Після цього правоохоронці виявили рештки немовляти.

Прокуратура розслідує смерть півторамісячної дитини у Чопі / Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Жінку затримали. Їй повідомили про підозру у злісному невиконанні встановлених законом обов’язків із догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, за ст. 166 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Рештки тіла дитини направили на судово-медичну експертизу. Після встановлення причини смерті діям підозрюваної нададуть остаточну правову оцінку.

Трирічний син жінки зараз перебуває у рідної тітки. За даними прокуратури, таке рішення ухвалили для забезпечення його безпеки та мінімізації психологічної травматизації.