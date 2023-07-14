Суспільство

У Києві дівчинка випала з вікна

14 Липня 2023 21:06
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дитина, київ

З вікна третього поверху в селі Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом, випала 4-річна дівчинка. Вона доставлена до лікарні.

Про це повідомляє начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.

Повідомляється, що нещасний випадок стався близько 19 години п’ятниці. Поліцію та швидку допомогу викликали очевидці.

На щастя, дитина жива, нині вона терміново госпіталізована.

Як попередньо встановили правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини, дитина випала, спершись на москітну сітку.

Як пояснюють свідки, дівчинка  впала не на асфальт, а на дашок цокольного поверху.

Наразі на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група.


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