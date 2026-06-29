Російські окупанти завдали удару КАБом по Харкову. Влучання зафіксували у Холодногірському районі міста.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, удар стався приблизно о 15:38. За його даними, на місці працюють екстрені служби.

Спочатку було відомо про трьох постраждалих: 65-річну і 20-річну жінок, а також 54-річного чоловіка. Медики надавали їм необхідну допомогу.

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Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок російського удару КАБом одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив,, що підтверджена інформація про одну загиблу людину та п’ятьох поранених. Серед постраждалих є важкі.

За даними міського голови, внаслідок удару пошкоджено трамвай та електричну мережу. Також постраждали понад 15 автомобілів, будівля підприємства та будинки, розташовані поруч із місцем влучання.

UPD 16:48 До десятьох зросла кількість поранених внаслідок обстрілу Холодногірського району. Одна людина загинула – молода дівчина двадцяти трьох років.