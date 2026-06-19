Українські військові підтвердили ураження об’єктів Московського НПЗ

18 червня та в ніч на 19 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці об’єктів російського агресора.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, було уражено залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки на тимчасово окупованій території Криму.

За даними військових, ці об’єкти використовувалися для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії.

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Також уражено район зосередження озброєння та військової техніки противника поблизу Сєвєродонецька Луганської області та склад паливо-мастильних матеріалів у Маріуполі Донецької області.

Крім того, удари були завдані по пунктах управління безпілотниками окупантів у районах Покровська, Воскресенки та Сіверська на Донеччині, Новоіванівки у Запорізькій області та Маліївки на Дніпропетровщині.

У Генштабі також повідомили про підтверджене ураження 18 червня комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000 на території Московського нафтопереробного заводу.

За інформацією військових, підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін.