        Події

        У Харкові кількість постраждалих зросла до 12, одна людина загинула

        Віктор Алєксєєв
        29 Червня 2026 18:34
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        У Харкові після російського удару КАБ одна людина загинула, ще 12 постраждали.

        Як повідомили у ДСНС, російські війська вдарили по місту авіабомбою. Внаслідок влучання пошкоджені будівлі цивільного підприємства, трамвай і колія, а також легковий автомобіль.

        Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів, що після атаки у лікарні у вкрай важкому стані перебуває 23-річна жінка – у неї вибухові поранення та опіки.

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        Ще чотири людини госпіталізовані. За словами Синєгубова, їхній стан неважкий.

        Внаслідок удару авіабомбою попередньо 1 людина загинула, ще 12 постраждали / Фото: ДСНС

        На місці удару працюють усі профільні служби: ДСНС, поліція, енергетики, комунальники, медики та волонтери.

        Синєгубов зазначив, що наслідки атаки ліквідовують оперативно, попри постійну загрозу повторних ударів.


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