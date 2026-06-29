У Харкові кількість постраждалих зросла до 12, одна людина загинула

У Харкові після російського удару КАБ одна людина загинула, ще 12 постраждали.

Як повідомили у ДСНС, російські війська вдарили по місту авіабомбою. Внаслідок влучання пошкоджені будівлі цивільного підприємства, трамвай і колія, а також легковий автомобіль.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів, що після атаки у лікарні у вкрай важкому стані перебуває 23-річна жінка – у неї вибухові поранення та опіки.

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Ще чотири людини госпіталізовані. За словами Синєгубова, їхній стан неважкий.

Внаслідок удару авіабомбою попередньо 1 людина загинула, ще 12 постраждали / Фото: ДСНС

На місці удару працюють усі профільні служби: ДСНС, поліція, енергетики, комунальники, медики та волонтери.

Синєгубов зазначив, що наслідки атаки ліквідовують оперативно, попри постійну загрозу повторних ударів.