Reuters: дефіцит пального в Росії поширився до Москви

Українські атаки спричинили поширення дефіциту пального з окупованого Росією Криму на сусідні регіони півдня РФ і навіть на Москву.

Як пише Reuters із посиланням на місцевих жителів, водіям майже по всій Росії тепер обмежують кількість пального, яку вони можуть придбати.

Найжорсткіші обмеження запроваджені на всіх окупованих Росією територіях України, у значній частині півдня РФ та в Сибіру.

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Без формальних обмежень залишаються лише Москва та кілька переважно віддалених регіонів. Водночас навіть у столиці частина АЗС закрита, а біля інших утворюються довгі черги.

Президент РФ Володимир Путін у неділю на зустрічі з урядовцями визнав, що українські удари дронами спричинили дефіцит пального в окремих регіонах, однак заявив, що Росія нібито дає цьому раду.

В окупованому Криму, який Росія захопила та анексувала у 2014 році, Україна останніми тижнями атакує лінії постачання в межах кампанії проти російських військових можливостей.

Місцева окупаційна влада призупинила продаж пального приватним водіям, скоротила робочі години, а також зменшила час роботи громадського транспорту та кафе.

Коли у понеділок у Севастополі, найбільшому місті Криму, влада дозволила обмежений продаж бензину населенню, водії стояли в чергах за пальним по 189 рублів за літр. Це майже втричі вище за звичайну ціну.

Дефіцит також поширився на Ростов-на-Дону — південне російське місто поблизу кордону з південно-східною Україною.

На деяких АЗС там заправні пістолети були обгорнуті папером із написом «немає пального». На одній із заправок висіло оголошення, що продаж пального тимчасово призупинено.

Місцевий житель Володимир, який назвав лише своє ім’я, приїхав заправити мотоцикл, але безуспішно.

«Я працював кур’єром. Перестав працювати. Дякую всім!» — сказав він.

У Москві, де тиждень тому під час української атаки дронами був підірваний нафтопереробний завод, ціни на великих АЗС державних нафтових компаній переважно залишилися без змін, повідомила Московська паливна асоціація.

Водночас у деяких районах міста виникли черги за пальним, а на частині приватних АЗС ціни зросли більш ніж на 10% — приблизно до 80 рублів за літр.