У Чорнобильській зоні гасять масштабну лісову пожежу

У Київській області триває ліквідація пожежі в лісових масивах Чорнобильської зони відчуження.

Як повідомили у ДСНС, на місці працюють рятувальники, а також працівники пожежної охорони ДСП «Північна пуща».

До гасіння пожежі в Чорнобильській зоні залучили понад 200 людей / Фото: ДСНС

Загалом до гасіння пожежі залучено понад 200 осіб та близько 60 одиниць спеціальної техніки.

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Для забезпечення доступу пожежної техніки до осередків займання важка інженерна техніка розчищає шляхи.

Також із застосуванням спеціального обладнання прокладають мінералізовані смуги. Вони мають стримувати поширення вогню та не давати йому перекинутися на інші ділянки лісового масиву.

У ДСНС зазначили, що рятувальники працюють у надзвичайно складних умовах. Через спеку температура безпосередньо в осередках горіння місцями сягає близько 50 градусів за Цельсієм.

Радіаційний фон у зоні проведення робіт постійно контролюється. За результатами вимірювань, його показники перебувають у межах норми.