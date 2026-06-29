Українка Олійникова поступилася на старті Вімблдону без жодного виграного гейму

Українська тенісистка Олександра Олійникова невдало дебютувала в основній сітці Вімблдону-2026.

У матчі першого кола її суперницею стала американка Маккартні Кесслер.

Для Олійникової це був лише третій у кар’єрі матч на траві.

Реклама

Реклама

Перший сет повністю пройшов під контролем американської тенісистки. Олійникова не змогла виграти жодного гейму, тоді як Кесслер впевнено діяла і на власній подачі, і на прийомі.

За 19 хвилин американка оформила «суху» перемогу в першій партії — 6:0.

У другому сеті Кесслер також контролювала перебіг матчу. Американська тенісистка продовжила впевнено грати на подачі, а Олександра знову не змогла взяти жодного гейму.

Матч завершився перемогою Кесслер з рахунком 6:0, 6:0.

Олійникова продовжить свій виступ на цьому турнірі у парному розряді разом з мексиканкою Ренатою Сарасуа.