        Спорт

        Українка Олійникова поступилася на старті Вімблдону без жодного виграного гейму

        Віктор Алєксєєв
        29 Червня 2026 20:57
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        Олександра Олійникова / Фото: BTU
        Олександра Олійникова / Фото: BTU

        Українська тенісистка Олександра Олійникова невдало дебютувала в основній сітці Вімблдону-2026.

        У матчі першого кола її суперницею стала американка Маккартні Кесслер.

        Для Олійникової це був лише третій у кар’єрі матч на траві.

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        Перший сет повністю пройшов під контролем американської тенісистки. Олійникова не змогла виграти жодного гейму, тоді як Кесслер впевнено діяла і на власній подачі, і на прийомі.

        За 19 хвилин американка оформила «суху» перемогу в першій партії — 6:0.

        У другому сеті Кесслер також контролювала перебіг матчу. Американська тенісистка продовжила впевнено грати на подачі, а Олександра знову не змогла взяти жодного гейму.

        Матч завершився перемогою Кесслер з рахунком 6:0, 6:0.

        Олійникова продовжить свій виступ на цьому турнірі у парному розряді разом з мексиканкою Ренатою Сарасуа.


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