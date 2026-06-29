        Суспільство

        У вівторок в Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень

        Віктор Алєксєєв
        29 Червня 2026 21:12
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        Ілюстративне фото / Фото: відкриті джерела
        Ілюстративне фото / Фото: відкриті джерела

        За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, у вівторок, 30 червня, з 17:00 до 22:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).

        Про це повідомили в Харківобленерго.

        Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

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        Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

        1.1 19:00-22:00
        1.2 19:00-20:00
        6.1 18:00-19:00
        6.2 17:00-19:00

        Перелік адрес за чергами – тут.

        ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БІЗНЕСУ з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).


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