У вівторок в Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень

За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, у вівторок, 30 червня, з 17:00 до 22:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).

Про це повідомили в Харківобленерго.

Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

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Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 19:00-22:00

1.2 19:00-20:00

6.1 18:00-19:00

6.2 17:00-19:00

Перелік адрес за чергами – тут.

ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БІЗНЕСУ з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).